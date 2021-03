"Peaky Blinders" : des nouvelles images de la saison 6 ont fuité

Attention, les Peaky Blinders on été aperçus dans les rues de Manchester.

par Team Mouv'

La famille de gangsters la plus mafieuse d'Angleterre est sur le point de se réunir une dernière fois pour la sixième saison de Peaky Blinders, la série du réalisateur Steven Knight, diffusée sur la BBC .

Le gang Shelby à Manchester

Cillian Murphy ( Thomas Shelby ) , Paul Anderson (Arthur Shelby) , Harry Kirton (Finn Shelby) et Natasha O’Keeffe (Lizzie) ont donc repris du service pour tourner les épisodes de cette ultime saison . Les Shelby ont été aperçus entrain de comploter dans les rues de Manchester. Début janvier, le compte Twitter de la série indiquait déjà qu'une réunion de famille était sur le point de commencer .

Les premières images

Visiblement, cette réunion a porté ses fruits puisque le tournage de la série semble très bien parti . Sur des images du tournage publiées le 2 mars, on peut apercevoir les acteurs en tenues et en grande forme. Ces images on été partagées par un compte fan de la série sur Instagram :

Une saison très attendue, et un film ?

Pour l'heure, la BBC n'a pas communiqué de date pour la fin de Peaky Blinders . En Angleterre comme partout dans le monde, la pandémie de coronavirus a fortement impacté l'industrie cinématographique et le tournage de cette fameuse saison 6 a du être repoussé à plusieurs reprises . Mais les fans seront récompensés pour leur patience : "Le Covid - 19 a changé nos plans . Mais je peux vous dire que mon plan, depuis le début, était de terminer sur un film Peaky Blinders__ . Et c’est ce que va arriver" confiait Steven Knight à Deadline.