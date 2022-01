"Peaky Blinders" : Cillian Murphy promet une saison finale "intense et gothique"

La dernière saison de "Peaky Blinders" s'annonce "intense et gothique" selon Cillian Murphy.

par Team Mouv'

Alors qu'une bande-annonce pour l'ultime saison de Peaky Blinders est enfin sortie, certains acteurs commencent à révéler des éléments de cette prochaine saison.

"Je pense que ça va être très intense"

L'acteur de Thomas Shelby, Cillian Murphy, n'a rien dévoilé de l'intrigue la saison 6 de Peaky Blinders mais récemment, il a discuté de la musique de la série avec Rolling Stone. L'acteur a expliqué comment il a d'abord pensé que c'était une idée terrible d'introduire de la musique moderne dans la série, mais qu'avec le temps il s'y est fait : "Je pensais que c'était une idée terrible", a-t-il expliqué. "Je l'avais vu dans d'autres séries d'époque, et ça ne marchait pas : Ça faisait sérieux, forcé et gênant."

À la fin de l'interview, il a été interrogé sur la nouvelle saison. Il n'a pas révélé grand-chose, mais il l'a décrite comme "lourde" et "gothique". "Je pense que ça va être très intense", a noté Murphy. "Le mot que nous ne cessons d'utiliser est 'gothique'. Ouais, ça va être lourd !".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le réalisateur Anthony Byrne a également utilisé le mot "gothique" pour décrire la sixième et dernière saison. "Un mot que moi-même et Cillian avons beaucoup utilisé pendant le tournage était 'gothique', et cette saison est très proche de cela", a-t-il posté sur Instagram.