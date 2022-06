"Peaky Blinders" : Cillian Murphy est partant pour un film

Cillian Murphy se livre sur sa possible apparition dans un film "Peaky Blinders".

par Team Mouv'

Cillian Murphy a rompu le silence quant à la possibilité d'un film dérivé de Peaky Blinders.

"S'il y a d'autres histoires à raconter, je serai là".

La série a dévoilé sa sixième et dernière saison depuis le 10 juin sur Netflix. Dans cette saison, Cillian Murphy a bien évidemment repris son rôle de gangster Tommy Shelby, mais les spectateurs ont également été témoins de l'introduction du personnage de Duke, le fils de Tommy perdu de vue depuis longtemps. Un personnage important puisqu'il a été confirmé en début d'année qu'un film Peaky Blinders était en cours de production et qu'il serait centré sur Duke et les autres jeunes acteurs de la série.

S'adressant à Deadline, Cillian Murphy s'est exprimé sur sa possible apparition dans le film : "Je serais aussi excité que n'importe qui de lire un script. Mais je pense qu'il est bon pour tout le monde de faire une petite pause. C'est toujours une chose saine et ensuite nous pouvons nous regrouper". Une petite pause qui ne signifie pas pour autant un refus, loin de là : *"Steve [ Knight ] est un scénariste incroyablement occupé et demandé, mais je sais qu'il aime écrire Peaky par-dessus tout. Il l'adore. Donc je pense que le moment venu, s'il y a d'autres histoires à raconter, je serai là".*

Pour l'instant, il n'y a que très peu de précision autour du film et son script mais une chose est sûre : la présence de Tommy Shelby serait un atout majeur pour attirer le public.