"Ozark" : nouveau trailer pour la saison finale

Ozark s'offre un nouveau trailer pour teaser sa prochaine et dernière saison.

La fin arrive . La série Ozark de Netflix, acclamée par la critique, vient de publier un teaser et les premières images de la quatrième et dernière saison .

Ultime saison

Les fans de la série ont dû attendre depuis mars 2020 pour voir ce qui va arriver à Marty ( Jason Bateman ) et Wendy Byrde ( Laura Linney ) . La quatrième et dernière saison d'Ozark sera diffusée en deux parties de 7 épisodes chacune . La première partie sera diffusée le 21 janvier 2022 .

Chris Mundy, nominé aux Emmy Awards, revient en tant que showrunner, scénariste et producteur exécutif . Pour rappel, Ozark suit la vie de Martin "Marty" Byrde, de sa femme Wendy et de leurs enfants adolescents Charlotte et Jonah . Aux yeux du monde extérieur, les Byrde sont une famille ordinaire . Mais Marty, qui travaille comme conseiller financier, est impliqué dans le blanchiment d'argent pour le deuxième plus grand cartel de drogue du Mexique . Lorsque les choses commencent à mal tourner, Marty est contraint de déraciner sa famille de Chicago pour rejoindre les lacs paresseux des Ozarks du Missouri, où il a promis de blanchir 500 millions de dollars pour un patron de la drogue en échange de sa vie .

Après quasiment deux ans d'attentes, les fans de la série pourront retrouver les Byrde dès le 21 janvier sur Netflix .