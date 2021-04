"Outer Banks" sur Netflix : le tournage de la saison 2 est terminé

Netflix vient d'annoncer que le tournage de la saison 2 d'"Outer Banks" était enfin terminé.

par Team Mouv'

C'est une série que vous aviez pu découvrir pendant le premier confinement de 2020 . La première saison d'Outer Banks avait suscité beaucoup de réactions à sa sortie . Série pour ado, elle avait su trouver un public plus large, notamment en France . Après un gros succès et des retours positifs, Netflix a logiquement décidé de la renouveler pour une deuxième saison .

Outer Banks saison 2, le tournage est bouclé

Dans un tweet posté ce jeudi 8 avril, le compte Twitter français de Netflix a annoncé que le tournage de la saison 2 était bouclé, sans en dire plus sur la suite . En cours de post - production, il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir la découvrir sur la plateforme . Evidemment, on ne connait pas encore la date de sortie .

Pour rappel, on suit une bande de potes - John B, Kiara, Sarah, J . J . , Pope - dans une chasse au trésor géante qui veut retrouver une cargaison d'or . La série est le parfait mélange entre série d'ados, thriller et aventure, et nous plonge dans des paysages somptueux de Caroline du Nord remplis de plages immenses . Le bonheur pour s'échapper en période de confinement .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



