OSS 117 3 : une ultime bande-annonce avant la sortie

Des nouvelles images exclusives nous offrent de nouveaux détails et des scènes hilarantes de OSS 117 et OSS 1001 en Afrique !

par Team Mouv'

C'est sans aucun doute le film français le plus attendu de l'année 2021 : OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Et pour continuer de faire monter la pression avant la sortie, Gaumont dévoile ce jeudi une quatrième bande - annonce inédite de ce onzième film mettant en scène le personnage d'OSS 117 et du troisième volet de la saga parodique portée par l'acteur Jean Dujardin.

Toujours aussi charismatique et délirant, Hubert Bonisseur de la Bath repart en mission en Afrique, et bien sûr on compte sur lui pour éviter tout mal entendu dans cette mission au contexte politique à haut risque, où le racisme est a proscrire . Ça commence bien évidemment très mal avec sa remarque sur son costume blanc ! Il faudra bien sûr prendre avec ironie certains propos ou clichés péjoratifs à l'égard des la communauté noire dans ce contexte politique internationalement compliqué .

Le scénario et la nouvelle recrue

Après plusieurs années de service, l'agent si spécial est cette fois accompagné d'une jeune recrue peu expérimentée mais beaucoup plus moderne, l'agent 1001 incarné par Pierre Niney. On sent très vite ce petit climat de contrariété mais ça va vous plaire . . .

Je suis agent secret pas nourrice .

Réalisé par Nicolas Bedos, on comprend dès les premières scènes que l'action commencera véritablement lors du bal présidentiel pour fêter l'indépendance pendant lequel les rebelles voudront balayer le président Mamba . Une prise de pouvoir par une femme noire, bien déterminée à reprendre le pays en mains et incarnée par Fatou Ndiaye .

Rendez - vous le 4 août au cinéma pour un grand moment d'humour made in France . Encore un peu de patience . . .