Orelsan prépare un nouveau film après "Comment c'est loin"

Après "Comment c'est loin", Orelsan annonce qu'il bosse sur un nouveau film.

par Team Mouv'

Meilleure nouvelle pour les fans d'Orelsan, qui régale en ce moment. Après la sortie de Civilisation, son 4ème album qui explose déjà tous les scores, le rappeur de Caen annonce qu'il bosse sur un nouveau film.

Au cours d'un entretien avec Télérama, Orel a fait quelques confidences intéressantes : "Je n’en ai pas encore fini avec mes projets d’écriture, mais je vais d’abord penser à moi", explique-t-il, avant d’ajouter : "Ensuite, je m’occuperai des autres. En ce moment, j’écris une fiction pour le cinéma."

6 ans après "Comment c'est loin"

Cette envie de refaire du cinéma vient probablement de sa bonne expérience, et du succès qui a entouré son premier film Comment c'est loin. Sorti en 2015, et réalisé par Orelsan et Christophe Offenstein, le film raconte l'histoire de deux jeunes trentenaires un peu losers, fans de rap, qui ont promis un album à leurs producteurs. Porté par Orelsan et Gringe, le film a séduit le grand public, et a également ouvert la voie à d'autres films pour Gringe.

Pour l'instant, on ne sait pas ce que nous proposera Orel avec cette nouvelle fiction, mais on a hâte d'en savoir plus. Affaire à suivre.