Orelsan : le documentaire sur sa carrière en approche

Le documentaire retraçant la carrière d'Orelsan sortira en fin d'année.

par Team Mouv'

Canneseries, Festival International des Séries de Cannes, fête sa quatrième saison et a décidé, pour cette édition, de mettre le rap à l'honneur et notamment Orelsan .

Orelsan, le biopic

Les Canneseries auront lieu du 8 au 13 octobre et mettront en compétition dix programmes venus de neuf pays différents . Parmi eux deux séries en lien avec le rap : Validé et Montre jamais ça à personne__ . Si la première, dont la saison 2 ouvrira le festival, n'est plus à présenter, la seconde est encore inconnu du grand public, et pour cause elle n'est pas encore sortie . Montre jamais ça à personne est un documentaire produit par Amazon consacré à la carrière d'Orelsan. Le rappeur sera d'ailleurs présent à Cannes pour présenter ce biopic en avant première avant qu'il ne sorte sur Prime Vidéo en fin d'année . Pour l'instant très peu d'informations ont été données sur ce documentaire mais cette présentation permettra certainement d'en savoir plus .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un retour en amène un autre

Avec son film Comment c'est loin et le feuilleton Bloqué, le rappeur de Caen n'en est pas à son premier coup d'essaie dans le milieu cinématographique. Ces deux contenus avaient d'ailleurs reçu de bonnes critiques et notamment hors de la fan base de l'artiste . Alors qu'en cette fin d'année Orelsan parait de plus en plus proche d'un retour sur la scène musicale il semblerait donc que la case "ciné" passe juste avant .