"Or Noir" la série : la B.O. de dingue avec Koba LaD, Lacrim, Frenetik, Leto...

La B.O. de la série "Or Noir" signe du lourd avec Lacrim, Franglish, Larry, ISK....

par Team Mouv'

La saison 1 de la série Or Noir a eu un succès énorme et là ça repart pour une saison 2 . Seulement avec les artistes présents sur la bande originale on sait que ça sera bien saaaale .

Un casting XXL

La série veut montrer la banlieue comme elle est, de manière crue, sans tous les fantasmes qu'on lui colle à la peau . Cette saison co - produite par PLR Music la nouvelle saison va réunir 23 artistes . Comme l'explique le communiqué de presse : "la rue se raconte aujourd’hui en images et en musique sans intermédiaire . "_La production ajoute :_ "Dans un paysage audiovisuel aseptisé où la banlieue est souvent fantasmée et dépeinte d’un oeil biaisé". . . Ça s'est dit !

La B . O . quant à elle figurera en entier au cours des épisodes . Quoi de mieux que de mater sa série avec en fond nos rappeurs préférés ? Au menu que du fat : Lacrim – Sofiane – Koba LaD – RK – Youssoupha – Timal – Frenetik – Rimkus – Franglish – Larry – ISK – Kofs – Leto – Sams . Cette saison donne le ton : "Exit les incursions grossières, place au pour nous, par nous . " On a hâte.

Un premier clip de Sofiane

Le premier clip est sorti et c'est Fianso qui est à l'honneur avec le titre Ouais Igo, déjà en top 6 des tendances musique de YouTube à découvrir ci - dessous :