"One Piece" : Netflix officialise la sortie de la série en live-action

L'arrivée sur Netflix de la série "One Piece" en live-action se confirme.

Netflix signe un projet ambitieux : une série One Pieceavec de vrais acteurs . La production a pris du retard à cause de la pandémie et aucune information n'a été diffusée, pas même le casting . Le mystère plane et les fans ne sont pas très confiants . . . On ne touche pas au classique d'Eiichirō Oda !

"La piraterie n'est jamais finie"

Netflix est fier de présenter son nouveau bébé et a tweeté ce 3 septembre 2021 une photo d'un document intitulé "One Piece - Romance Dawn - Episode 101"__ . On découvre que la série est scénarisée par Steven Maeda et Matt Owens connu pour la série Marvel sur Netflix intitulée Luke Cage .

La plupart du temps les remakes en live - action ne sont pas oufs et la plateforme le sait . Netflix a ajouté juste après le tweet suivant pour rassurer les fans de Luffy : "On comprend largement la méfiance, à nous de vous inspirer confiance dans les prochains mois…" On croise les doigts pour que la série soit à la hauteur des aventures de nos ratpis préférés .

