"One Piece" : le tome 100 arrive et un nouveau film aussi

Diffusée sans interruption depuis le 20 octobre 1999, la série animée One Piece passera ce dimanche 21 novembre le cap du millième épisode. Le tome 100 sortira en décembre et un nouveau film est aussi prévu en 2022.

par Team Mouv'

Ce moment historique intervient quelques mois après la publication au Japon du millième chapitre du manga d'Eiichiro Oda et 2 semaines avant la parution en France du centième tome .

Une diffusion de l'épisode 1 000 au cinéma

C'est dimanche 21 novembre que le tant attendu épisode 1 000 de la série animée One Piece a été diffusé . Un épisode particulièrement attendu par les fans .

Un jour après sa diffusion au Japon, une centaine de salles ont diffusé l’épisode, au Grand Rex, dans les réseaux CGR et Kinépolis . L’épisode est aussi disponible sur les plateformes de streaming ADN et Crunchyroll . L’événement est planétaire puisque 80 pays en tout distribuent la série à travers le monde .

Pour l'occasion, ADN avait organisé un événement gigantesque à Paris, pour lequel les gagnants d'une chasse au trésor ont pu être invités . Au programme : le visionnage de l'épisode 1 000 sur grand écran, une exposition ( planches du manga, avec la participation de Glénat) , un mur réservé aux fans pour qu'ils écrivent leur théorie sur la fin de One Piece, une cabine de doublage, des quiz, des conférences ou encore un stand de nourriture inspirée de la série .

1 000 épisodes en 22 ans de diffusion . Le manga One Piece jouit d'une renommée qui n'est plus à démontrer . Alors que l'univers foisonnant d'Eiichiro Oda continue, chaque semaine, d'émerveiller des dizaines de millions de fans à travers le monde, le tome 100 arrive en décembre pour continuer de faire vibrer les fans .

Le centième tome pour décembre !

Le 8 décembre, les éditions Glénat publieront enfin le 100e tome de One Piece, avec une mise en place à la hauteur de l'événement, estimée à 250 . 000 exemplaires ( éditions standard et collector confondus ) . Jamais One Piece n’avait été imprimé à cette hauteur .

Un nouveau raz - de - marée attend donc les libraires . Rappelons que le manga est en tête des ventes en France chaque année depuis 10 ans . Il représente près de 10% du marché du manga . Près de 26 millions de tomes se sont écoulés depuis la première parution de One Piece en France en 2000 . Le tome 100 marquera les 25 ans du manga .

Publié pour la première fois en 1997, One Piece est devenu le manga le plus vendu au monde avec 490 millions d'exemplaires écoulés à ce jour .

Un nouveau film pour 2022 . . .

Après One Piece Stampede, sorti en 2019, la saga sera bientôt de retour sur grand écran avec One Piece Red ! Cette fois, ce long - métrage se concentrera sur Shanks, surnommé Le Roux . Ce personnage est le capitaine de l'équipage du Roux et l'un des Quatre Empereurs . C'est aussi un ancien membre des légendaires Pirates Roger, seul groupe à avoir conquis avec succès Grand Line .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une première bande - annonce a été diffusée dans le cadre des célébrations autour de l'épisode 1 000 de l'anime . Si elle ne révèle pas grand chose de l'intrigue, elle confirme cependant les rumeurs d'un récit centré sur Shanks .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Red a été écrit par Tsutomu Kuroiwa ( One Piece Gold ), sous la supervision directe du créateur Eiichiro Oda. Il sera réalisé parGoro Taniguchi ( Code Geass Lelouch of the Resurrection ) .

Pour le moment, pas de date de sortie française annoncée . Toutefois, cela ne saurait tarder . . .