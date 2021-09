"On my block" : Netflix annonce la date de sortie de la saison finale

On connaît enfin la date de diffusion de la série "On my block" sur Netflix.

par Team Mouv'

Les fans de la série On my block l'attendent et Netflix vient de l'annoncer, la saison ultime est prête à être diffusée dans moins d'un mois . Enfin !

Going back to Cali

On attend tous les tweets du community manager de Netflix pour découvrir les news croustillantes sur nos séries préférées . Cette fois c'est la bande de potes de Cali dans On my block qui fera son retour sur nos écrans persos . Dans un tweet publié le 7 septembre Netflix annonce "Retour à Los Angeles" et confirme que la dernière saison débarque le 4 octobre .

Il faudra donc encore attendre un mois pour découvrir la saison finale et suivre les aventures de Monse, Ruby, Jamal, Cesar et bien sûr, Sinistre le bad boy . Surtout que cette troisième saison s'est finie sur la séparation du groupe et le suspens est une vraie torture . La bande d'amis va - t - elle se retrouver ?