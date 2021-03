Omar Sy retrouve le réalisateur de "Lupin" pour la suite de "De l’autre côté du périph"

Netflix l’a annoncé, « De l’autre côté du périph’ » aura le droit à une suite 10 ans après sa sortie en salle. Omar Sy y retrouvera Laurent Lafitte et sera dirigé par Louis Leterrier, réalisateur de la série « Lupin ».

par Team Mouv'

"Maintenant qu'on s'est trouvés, on ne va pas se lâcher !" avait lâché Louis Leterrier, réalisateur de la série Lupin, au Parisien à propos d’Omar Sy . Et effectivement, l’idylle continue .

Sy x Leterrier, ça continue

Après le succès fulgurant de la série Lupin en France comme aux États - Unis, Netflix a annoncé hier dans un tweet que son réalisateur et l’acteur principal allait se retrouver pour un long - métrage .

Omar Sy y retrouvera Laurent Lafitte pour la suite de la comédie _De l’autre côté du périph’_sorti en 2012 et qui avait enregistré un peu plus de deux millions d'entrées. Les deux acteurs interprétaient deux policiers évoluant dans des milieux différents, l’un dans les beaux quartiers de Paris ( Laurent Lafitte ) et l’autre à Bobigny ( Omar Sy ) . Le premier est plutôt chaussures de costume et trench coat, quand l’autre préfère les pulls à capuche et les baskets . Ils seront dans l’obligation de faire équipe pour résoudre une affaire .

Selon Le Parisien, ce projet est né de la volonté d’Omar Sy et Laurent Lafitte, deux potes qui voulaient à nouveau tourner ensemble . Alors que le premier volet avait été réalisé par David Charhon, c'est finalement Louis Leterrier qui reprend la suite. Ami et voisin d’Omar Sy à Los Angeles, les deux hommes ont eu un vrai coup de foudre artistique sur le tournage de Lupin.

Ousmane Diakité ( Omar Sy ) et François Monge ( Laurent Lafitte ) reforment donc le duo pour une nouvelle enquête . "Il y a quelques années, ils ont travaillé ensemble, mais la vie les a éloignés, explique le synopsis du long - métrage de Netflix que Le Parisien s’est procuré . Ils vont pourtant devoir refaire équipe sur une enquête qui les entraîne en province, dans les Alpes . Ce qui semblait n'être qu'un simple règlement de compte entre dealers va se révéler être une affaire bien plus dangereuse et d'une tout autre envergure . "

Le tournage a déjà débuté

Le tournage du film a commencé ce lundi à Paris. Toute l’équipe de tournage s’envolera ensuite pour les Alpes françaises . À noter également que la chanteuse et actrice Izïa Higelin rejoint le casting. Aucun titre n’a encore été communiqué . De l’autre côté du périph’ 2 n’est pas envisagé et les rumeurs persistent pour Les Gars sûrs, c’est le titre annoncé sur AlloCiné . Quoiqu’il en soit, la sortie est prévue au printemps 2022 sur Netflix.