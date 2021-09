Omar Sy reçoit le "prix excellence en carrière" pour l'ensemble de son parcours

Omar Sy reçoit le "prix excellence en carrière" par le festival Film Black de Montréal.

Omar Sy reçoit le "prix excellence en carrière" lors d'un festival canadien appelé Film Black de Montréal . On peut dire que l'acteur français a conquis le monde entier avec une carrière exceptionnelle .

Un prix bien mérité

Le Festival International du Film Black de Montréal est dédié uniquement au cinéma noir des quatre coins du globe . Lors de cette 17ème édition du festival, Omar Sy a attiré tous les projecteurs . Il s'est exprimé sur sa carrière, le Mouvement Black Lives Matter, et sur le succès international de la série Lupin sur Netflix .

Une icône de la visibilité noire

La présidente et fondatrice du FIFBM, Fabienne Colas, explique que c'est un honneur de récompenser "des artistes exceptionnels comme Omar Sy, Martine Chartrand et Firmine Richard qui nous ont montré que lorsqu’on leur en donne l’occasion, les cinéastes et acteurs noirs peuvent accomplir des choses extraordinaires et inspirer le monde entier . "

