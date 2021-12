Omar Sy nommé aux Golden Globes pour son rôle dans "Lupin"

Omar Sy prétend au titre de "meilleur acteur dans une série" pour son rôle dans "Lupin".

par Team Mouv'

Le dimanche 9 janvier prochain se tiendra à Los Angeles la 79e cérémonie des Golden Globes. Deux films arrivent en tête des nominations : Belfast de Kenneth Branagh et The Power of The Dog de Jane Campion. Outre cela, nos français n'ont pas à rougir.

"Meilleur acteur dans une série dramatique"

En effet, alors qu'il cartonne avec la série Lupin, Omar Sy prétend au titre de "meilleur acteur dans une série dramatique". De son côté, la série qui suit les péripéties du jeune Assane Diop est nommée dans la catégorie "meilleure série dramatique", avec comme concurrents : The Morning Show, Post, Squid Game et Succession.

Ce n'est pas tout du côté français puisque Tahar Rahim concourt dans la catégorie "meilleur acteur dans une mini-série" pour son rôle dans Le Serpent. Marion Cotillard est aussi nommée pour sa performance dans Annette de Leos Carax, elle prétendra à la "meilleure actrice dans un film".

Les résultats seront connus le 9 janvier et on espère que nos français rafleront le maximum de prix.