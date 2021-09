Omar Sy dans le Top 100 des personnalités les plus influentes du monde

Le magazine Time a nommé Omar Sy comme l'une des personnalités les plus influentes du monde.

par Team Mouv'

Le magazine Time a rendu son célèbre classement annuel des 100 personnalités les plus influentes de 2021 . Entre les politiciens, les entrepreneurs à succès il y a aussi les artistes . Une seule star française a su marquer l'attention du magazine et entre dans le Top 100 : Omar Sy !

Le seul français dans le Top 100

Ce mercredi 15 septembre, le verdict du Time est tombé : l'acteur principal de Lupin figure dans le Top 100 des personnalités les plus influentes de l'année et il est le seul français . Sélectionné dans la catégorie "artistes", il est aux cotés de Lil Nas X, Bad Bunny, Timbaland et Swizz Beatz, Scarlett Johansson, Kate Winslet, Daniel Kaaluya .

Comme le détaille le Figaro, Bradley Cooper a écrit pour l'occasion un texte touchant à propos du comédien dans le Time : "Omar a tous les ingrédients et toutes les compétences pour pouvoir faire n'importe quoi - produire, réaliser, etc . - et le faire avec un cœur ouvert et généreux . S'il y a une chose à retenir, c'est sa gentillesse qui vous imprègne et imprègne l'espace quand vous êtes avec lui . "

La carrière irréprochable de l'acteur français est souvent soulignée de l'autre côté de l'Atlantique il a même reçu un prix Film Black de Montréal pour ça ! Ses multiples rôles comme par exemple dans Lupin, Jurassic World, Inferno, ont su convaincre les américains de son talent . Déjà au sommet, jusqu'où ira Omar Sy ?