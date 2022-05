Omar Sy cartonne sur Netflix

Un nouveau succès pour Omar Sy sur Netflix. "Loin du périph" cartonne sur la plateforme.

par Team Mouv'

32.370.000 c'est le nombre d'heures qu'a été visionné "Loin du Périph", le film Netflix avec Omar Sy en tête d'affiche. Un carton plein pour le film sorti sur Netlfix le 6 mai 2022. Il est en pôle position du Top 10 des films sur la plateforme. Après le succès international de Lupin, Omar Sy fait de nouveau parler de lui sur Netflix.

Ce film de Louis Letterier mêle comédie et action. Omar Sy joue Ousmane Diakité, accompagné de Laurent Lafitte qui joue François Monge. 10 ans après, le duo de policiers parisiens se reforme. Pas forcément heureux de travailler à nouveau ensemble, ils se retrouvent dans un petit village des Alpes pour bosser sur un meurtre. De fil à aiguille, cette affaire en dévoile une autre. Un film rempli de surprises et de rebondissements et qui semble plaire.

Un succès qui doit faire plaisir à Netflix. Depuis début 2022, pour la première fois depuis sa création, la plateforme perd des abonnements. 200 000 abonnés en moins au premier trimestre. Des résultats qui font mal puisque la société a complètement chuté en bourse. Le 20 avril 2022, sa côte avait chuté de 37%. Pour remonter la pente, la plateforme compte proposer des abonnements moins chers, mais avec de la publicité.