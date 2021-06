Omar Sy a appris l'anglais grâce à la famille Kardashian

Désormais parfaitement bilingue, l'acteur ne parlait pourtant pas un mot d'anglais à son arrivée aux Etats-Unis. C'est grâce à la télé-réalité de la famille Kardashian que son niveau s'est amélioré.

par Team Mouv'

Après le succès de la première partie de la série Lupin, portée par Omar Sy et diffusée sur Netflix, l'acteur français était sur le plateau de Jimmy Kimmel ce mardi pour faire la promotion de la deuxième saison.

Sur le plateau du late show, Omar Sy n'a pas été épargné par les habituelles questions posées par les journalistes et animateurs américains aux acteurs français : "quelles séries américaines vous regardiez étant petit ?" a demandé Kimmel, "comment arrivez - vous à rester connecter à vos origines français ?", "où avez - vous appris l'anglais ?" . . . Mais sur cette dernière question, l'acteur d'Intouchables a donné une réponse bien inhabituelle .

Bilingue grâce aux Kardashians

"Je ne parlais pas anglais avant d'arriver aux Etats - Unis . J'ai voulu apprendre en regardant la télé . J'ai mis CNN, et en fait, ils parlaient tellement vite que je me suis dit que je n'apprendrais jamais l'anglais ." Aujourd'hui complètement bilingue, Omar Sy a pu jouer dans de nombreux films étrangers grâce à sa maitrise de l'anglais : Inferno, X - Men ou encore A vif avec Bradley Cooper . Mais pour en arriver à ce niveau, l'ancien compère de Fred Testot a regardé pendant de longues heures . . . Keeping Up with the Kardashians__ . Ne comprenant rien sur CNN, Omar Sy a préféré changer de chaine . "J'ai appris avec les Kardashians ! C'était plus simple à comprendre" . L'émission de télé - réalité qui relate la vie de Kendall, Kim, Kylie ou encore Kourtney est un succès mondial . Malgré les nombreuses embrouilles et dramas au sein de la famille, rien n'a empêché le frenchie d'apprendre la langue de Shakespeare .