NTM : le biopic s'ajoute à la sélection officielle du Festival de Cannes

Le film "Suprêmes" sur le groupe mythique du rap français, sera présenté au Festival de Cannes.

par Team Mouv'

C'est encore une magnifique victoire pour la musique et plus précisément pour le rap . L'histoire du plus grand groupe du rap français ( avec IAM bien sûr ) sera porté sur grand écran, et le film présenté au Festival de Cannes, qui se tiendra du 6 au 17 juillet 2021 .

Le film présenté aux séances de minuit

Le film qui s'intitule Suprêmes réalisé par Audrey Estrougo, sera présenté lors des séances de minuit, en compagnie du film Tralala d’Arnaud et Jean - Marie Larrieu . Pour rappel, le film revient sur la genèse de NTM, des squats de Saint Denis à leur premier Zénith en 92 . C’est l’histoire d’une jeunesse que la musique a sauvée, l’avènement de la culture hip - hop dans la France de la fin des années 80 .

Attendu comme jamais, le film sortira en salles le 24 novembre prochain .