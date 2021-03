The Notorious B.I.G. : le docu sur sa vie est dispo sur Netflix

Le documentaire sur The Notorious B.I.G. vient de sortir sur Netflix !

par Team Mouv'

Alerte générale ! Biggie: I Got a Story to Tell, le documentaire sur Notorious Big est enfin disponible sur Netflix . Le 15 février, Netflix balançait le trailer du film revenant sur l'histoire de Biggie . . . deux semaines plus tard : les fans du rappeur East Coast et plus généralement du rap US sont servis .

"Grâce à des images rares et des interviews approfondies, ce documentaire illustre la vie de The Notorious B . I . G . , petit voyou new - yorkais devenu roi du rap", annonce la plateforme de streaming . On a hâte d'entendre des proches de Christopher Wallace AKA Notorious B . I . G . tels que Diddy, ou encore sa mère, peindre le portrait de ce rappeur d'exception avant et pendant la fame, jusqu'à son décès tragique . Pendant 1h37 témoignages poignants et extraits vidéo inédits de l'artiste se succèdent . . . Foncez !

"Le nouveau documentaire sur Biggie "I Got A Story To Tell" sur Netflix est super bien fait" .

"Biggie surfe sur le beat du début à la fin de "I Got A Story To Tell""

Sur les réseaux sociaux, fans de l'artiste et amoureux du rap s'évertuent à pousser la population à visionner ce retour sur les origines de l'un des rappeurs les plus marquants des années 90 . Et si vous n'en avez toujours pas eu assez, dites vous que ce n'est autre que Swizz Beatz qui rêve de créer un battle Verzuz 2Pac VS The Notorious B . I . G. . . donc il se pourrait bien qu'on réentende parler de Biggie très bientôt .