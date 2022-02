Netflix : une fonctionnalité pour faire le ménage dans ses séries

Netflix met à disposition de ses abonnées une nouvelle fonctionnalité qu’ils valident déjà. Elle a été pensée pour ceux et celles qui se lassent vite d'un programme et qui l'arrêtent avant la fin.

par Team Mouv'

La section "reprendre la lecture" sur nos écrans Netflix peut être anxiogène. Même si elle est plutôt utile parce qu’elle permet de reprendre la lecture pile poil où on l’avait laissé. En réalité, ce sont souvent des dizaines de séries qu’on a commencées et qui nous ont vite lassées qui s’y entassent. La plateforme propose désormais une fonctionnalité pour effacer cette liste. Les demandes des utilisateurs ont fini par être écoutées.

On peut faire le ménage dans les programmes

La fonctionnalité s’appelle "supprimer de la section". Elle est déjà disponible sur les versions smartphone, web et tv de Netflix. Pour retirer un programme depuis la télé, il faut aller sur la fiche du programme. Sous l’option audio et sous-titres, vous trouverez l’onglet "supprimer de reprendre". La procédure est encore plus simple sur ordinateur où la fonctionnalité est accessible depuis la page d’accueil de la plateforme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les utilisateurs sont plus que ravis par cette nouvelle possibilité. "Un bouton "à supprimer de reprendre la lecture" vient d’apparaître sur mon Netflix, et je jure que ma vie est changée à jamais", a tweeté une jeune femme. Depuis sa création, la plateforme de streaming a fait plusieurs ajouts pour rendre son utilisation plus agréable. On pense notamment à la vitesse de lecture pour les gens pressées et à la possibilité de désactiver la lecture automatique.