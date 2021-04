Netflix : un documentaire sur Kanye filmé pendant 20 ans va bientôt sortir

Kanye West va avoir droit à son documentaire sur Netflix.

par Team Mouv'

Le projet s'annonce impressionnant et les fans du rappeur vont bientôt en apprendre plus sur Kanye . En effet, Netflix vient de décrocher les droits pour un documentaire sur l'artiste. Selon les informations du site spécialisé Billboard, la plateforme de streaming vidéo a déboursé pas moins de 30 millions de dollars pour faire l'acquisition de cette production .

On apprend aussi que le documentaire comportera de véritables archives, puisqu'il a été tourné sur 21 ans, avec des images qui datent de plus de deux décennies. Un véritable trésor pour les fans et les amoureux de rap . Comme l'indique le média américain, le documentaire nous plongera dans sa vie, sa carrière dans la musique, mais également dans la mode et dans sa campagne présidentielle de 2020 .

Cette série documentaire qui a été réalisée par Clarence “Coodie” Simmons et Chike Ozah devrait sortir dans le courant de l'année 2021 .