Netflix t'offre les fonds d'écrans de tes films et séries préférés

Des wallpapers de qualité des univers de "Stranger Things", "Peaky Blinders", "Lucifer", etc...

par Team Mouv'

On sait déjà que le Twitter de Netflix France a un community manager attentif aux envies des followers . Cette fois, il fait plaisir aux internautes avec des photos super quali de nos personnages préférés pour habiller nos écrans .

Les séries phares de Netflix en fond d'écran

Ce 6 aout 2021, Netflix France annonce dans un tweet "Comme promis, on vous a préparé des fonds d’écran de vos séries/films préférés pour vos téléphones" . Pour les avoir il suffit d'un clic : "Vous avez juste à ouvrir l’image et l’enregistrer, bon vendredi ! " .

Au menu : des photos d'Eleven de Stranger Things, des héros classes et vintage de Peaky Blinders, les bandes de potes de Outer Banks et Young Royals . Il y a aussi les paysages saisissants de DARK et Interstellar. Sans oublier les photos des séries cultes comme La Casa de Papel, Lucifer et Vikings .

Les internautes sont carrément heureux et le tweetent sans modération "Jsuis trop fan de mon nouveau fond d’écran", "Je vous aime vraiment","Cool, que du bonheur ! ", "ok ok je meurs" . À qui le tour ?