Netflix : Steven Spielberg rejoint la plateforme pour produire une série

La plateforme s'offre le grand Spielberg pour la production d'une nouvelle série.

par Team Mouv'

Le réalisateur de renom, Steven Spielberg va rejoindre les rangs de la plateforme de streaming Netflix sur un nouveau projet de série .

Il endossera le rôle de producteur pour cette série basée sur un roman de Stephen King, The Talisman, en collaboration avec les créateurs de la série Stranger Things__, Matt Duffer et Ross Duffer . Comme le rapporte Le Journal du Geek, le roman suit les aventures de "Jack Sawyer, un garçon de douze ans qui s’installe avec sa mère dans un Hôtel de d’Arcadia Beach, dans le New Hampshire . Mais alors que celle - ci se meurt d’un cancer, Jack désespère de pouvoir l’aider . Il va donc voyager à travers des dimensions parallèles à la recherche d’un objet magique pour la sauver . "

Si ce projet d'envergure semble prometteur, il n'aurait jamais pu voir le jour car Steven Spielberg avait de fortes réticences et un avis très tranché sur les plateformes de streaming, et particulièrement Netflix . En effet, le réalisateur avait vivement critiqué le mode de diffusion de ces plateformes . Une réconciliation semble maintenant possible . Toutefois, le projet n'est pour le moment qu'une idée, il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir découvrir le projet, mais une chose est sûre Netflix pourra se vanter d'avoir une légende du 7e art à ses cotés .