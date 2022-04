Netflix souhaiterait lancer la pub pour contrer la perte d'abonnés

Netflix perd des abonnés pour la première fois depuis 10 ans.

par Team Mouv'

Alors qu'on pensait que tout continuait à bien se passer pour le géant du stream vidéo, en pleine croissance depuis plus de 10 ans, on vient d'apprendre que Netflix n'aurait pas atteint ses objectifs et aurait perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à fin 2021. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec l'arrivée des beaux jours...

Le pionnier du secteur avait prévu de gagner au moins 2,5 millions d'abonnés supplémentaires mais en a, au contraire, perdu, ramenant son total à 221,64 millions d'abonnements. Des "mauvais résultats" qui font logiquement dégringoler la valeur de l'action de 25% . Une petite crise qui va amener du changement. Reed Hastings, le cofondateur de l'entreprise à déclaré en conférence :

"Nous savons que la perte d'abonnés est décevante pour nos investisseurs, et c'est décevant bien sûr, mais (...) Nous sommes déterminés à parvenir à ces objectifs et à revenir dans leurs bonnes grâces..."

Les raisons ?

Cette baisse a été en partie causée par la suspension du service en Russie en soutien à l'Ukraine qui a entraîné une perte nette énorme d'abonnements.

Sans cet impact, nous aurions eu 500.000 abonnements supplémentaires par rapport au dernier trimestre.

Pour faire face à ce nombre d'abonné qui diminue, Netflix présente deux solutions :

Limiter la fraudes des partages d'identifiants et mots de passe, qui permettent à de nombreuses personnes de ne pas payer pour l'accès à la plateforme. Investir toujours plus dans la production des contenus pour concurrencer Disney+, Amazon Prime, HBO...

Le partage de compte payant

Netflix estimerait que plus de 100 millions de foyers ne payent pas d'abonnements.

Nous devons juste faire en sorte qu'ils payent au moins en partie pour le service qu'ils adorent.

Début mars, le groupe a lancé des tests dans des pays sud-américains pour facturer à ses clients l'ajout de profils supplémentaires à leur compte. La plateforme prévoit d'installer ce système sur ses principaux marchés d'ici un an.

"On ne cherche pas à empêcher les gens de partager, mais on va vous demander de payer un peu plus pour le faire..."

Favoriser l'engagement et diminuer les dépenses

Pas de panique non plus. Leur part de marché dans le streaming reste très importantes. Aux Etats-Unis, Netflix attire 73,8% des utilisateurs de services de vidéo à la demande, en deuxième position derrière YouTube (95,8%) et devant Amazon (63,8%), d'après les sources d'eMarketer. Netflix a réalisé 7,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires de janvier à mars, soit près de 10% de plus qu'il y a un an, notamment grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés sur un an (+6,7%) et la hausse de ses tarifs. Mais l'entreprise a vu son bénéfice net baisser à 1,6 milliard de dollars.

Elle envisage désormais de proposer des abonnements moins chers, avec de la publicité, d'ici un an ou deux.

Il est clair que ça fonctionne pour Hulu. Si vous voulez l'option sans pub, ce sera toujours possible. Si vous préférez payer moins cher et que vous tolérez les pubs, il y aura une offre pour vous aussi.

Le directeur financier a aussi annoncé que *la croissance des dépenses allait devoir ralentir, aussi bien pour les contenus que pour les autres budgets.*

D'ici là, les programmes Netflix à venir...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix