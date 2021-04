Netflix sort un documentaire sur Chadwick Boseman

L’acteur défunt Chadwick Boseman fait l’objet d’un documentaire qui sera diffusé sur Netflix à partir du 17 avril et pour un mois seulement.

par Team Mouv'

Décédé en août 2020 des suites d’un cancer du colon, Chadwick Boseman aura marqué son époque . À jamais associé à Black Panther, il est le premier à avoir porté à l’écran un super - héros noir dans l’univers cinématique de Marvel . Le signe de ralliement du Wakanda, les bras en croix sur le torse et poings fermés, est même devenu un symbole de protestation et de résistance repris par la communauté noire au moment où le mouvement Black Lives Matter prenait de l’ampleur . Avant ce blockbuster, Boseman avait été révélé dans le drame sportif 42 et dans Get On Up où il interprétait James Brown . L’acteur de Caroline du Sud a récemment reçu le Golden Globe du meilleur acteur à titre posthume . Il est également bien placé pour remporter un Oscar pour sa performance dans le film Le Blues de Ma Rainey.

L'hommage de ses pairs

À seulement dix jours de la cérémonie des Oscars, durant laquelle Netflix présentera plusieurs films dont Le Blues de Ma Rainey, la plateforme américaine a décidé de rendre un nouvel hommage au roi T’Challa . Le documentaire _Chadwick Boseman: portrait of an artist_verra se succéder à l’écran une série de témoignages qui reviendront sur l’acteur et l’homme . Viola Davis, Denzel Washington, ou encore Spike Lee retraceront sa carrière. Il ne faudra pas tarder à regarder le documentaire puisqu’il ne sera disponible que pendant trente jours.

En attendant sa sortie, vous pouvez toujours regarder le documentaire hommage sur Boseman sorti sur Disney + en septembre dernier . Il s’agit là d’un programme spécial d’une trentaine de minutes intitulé Chadwick Boseman : Hommage à un roi dédié "à honorer sa vie, sa carrière mais aussi l’héritage et l’empreinte culturelle qu’il a laissés derrière lui" .