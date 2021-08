Netflix retarde la sortie du biopic sur Marilyn Monroe à cause de scènes jugées choquantes

Ce retard est le résultat d'un désaccord artistique entre Netflix et le réalisateur Andrew Dominik.

par Team Mouv'

Les fans de Marilyn Monroe vont devoir attendre encore avant de pouvoir découvrir le biopic sur elle, réalisé par Andrew Dominik et qui sera distribué par Netflix . En, effet la sortie du biopic sera retardée pour cause de divergence entre les deux parties qui ne trouvent pas d'accord sur la direction artistique que doit prendre le film .

Une sortie prévue en 2022

Cela fait déjà plus d'un an que le projet est en développement, comme le rapporte Allociné : Blonde, le biopic sur la grande actrice d'époque et icone Marylin Monroe devait voir le jour cette année mais sera encore repoussé pour 2022 . Très attendu à Hollywood, le film a les projecteurs braqués sur lui et les équipes créatives ont du mal à trouver un accord sur le contenu du film . En cause ? Des scènes jugées trop choquantes car trop graphiques, pourtant la plateforme de streaming n'est habituellement pas la dernière pour proposer des programmes assez ouverts . Cependant, il y aurait deux séquences particulièrement "obscènes" selon Netflix comme un "cunnilingus très sanglant pendant les menstruations", mais aussi "une séquence de viol" . Un désaccord qui risque de durer puisque le réalisateur défend sa version "crue" du biopic face à Netflix qui souhaite revoir le montage . . .