Netflix prépare une télé-réalité inspirée de "Squid Game"

C'est officiel : "Squid Game" aura sa version télé-réalité, réalisée par Netflix.

par Team Mouv'

Quand la réalité dépasse la fiction : Squid Game, la série coréenne qui a fait le tour du monde en 2021, va être adaptée en télé-réalité par Netflix.

Des épreuves enfantines, 456 participants et 4,56 millions de dollars en jeu : le pitch de la prochaine télé-réalité de Netflix va rappeler des souvenirs à beaucoup de téléspectateurs. Et pour cause, la plateforme de streaming a décidé d'adapter sa mythique série Squid Game, dont la saison 2 est déjà annoncée, avec des participants réels. Non, vous ne rêvez pas : Squid Game passera bien de la fiction à la réalité grâce à cette adaptation promise par Netflix, appelée Squid Game : The Challenge.

Squid Game, le sang en moins

Que l'on se rassure : a priori, aucun participant ne risquera sa vie dans ce jeu inspiré de la série coréenne. Si le déroulement de la compétition sera très similaire à ce que l'on a pu voir dans le show, Netflix a assuré que : *"le pire qui peut arriver dans ce jeu est de rentrer chez soi bredouille"*. Bref, une version de Squid Game sans fusil d'assaut et sans risque d'être égorgé dans son sommeil, mais toujours avec l'objectif de remporter la coquette somme de presque 5 millions de dollars.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Netflix a annoncé l'ouverture du casting en grande pompe : "Avec le plus grand nombre de participants de l’histoire de la téléréalité, 456 joueurs bien réels participeront au jeu dans la quête d’une somme d’argent qui changera leur vie : 4,56 millions de dollars. Avez-vous ce qu’il faut pour gagner Squid Game ?", questionne la plateforme avant d'expliquer : "Pour cette manche, le Front Man (le maître du jeu) recherche des personnes parlant anglais de n’importe où dans le monde". Les conditions pour participer ? Avoir plus de 21 ans, parler anglais et être disponible pendant un mois.

Alors, prêt à tenter l'aventure ? Si vous n'êtes pas encore convaincu, Netflix saura vous mettre l'eau à la bouche : "Avec une telle fortune en jeu, qui sera votre allié, en qui pourrez-vous avoir confiance, et qui trahirez-vous dans ce test ultime de personnalité ?". On a hâte de le découvrir.