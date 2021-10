Netflix : les 10 séries les plus vues de tous les temps

Le classement des 10 séries originales Netflix les plus regardées est tombé.

par Team Mouv'

Janvier 2022 signera les 15 ans de la plateforme de streaming Netflix. Netflix a radicalement changé le game dans notre consommation de programmes télévisés et ciné ! Avec son catalogue riche en séries, animés, documentaires, films, dessins animés qui convient aux grands comme aux petits, la plateforme a aussi ses propres contenus originaux Netflix .

Depuis plus d'une décennie, de nombreux programmes ont bercés nos soirées, week - end et un classement des 10 séries originales Netflix les plus regardées a été réalisé et relayé par Complex.

"Squid Game","The Witcher", "Stranger Things" dans la liste

1 . Squid Game

La série coréenne a succès est numéro 1 de ce classement . La série a fait sensation au - delà des écrans . Sur les réseaux sociaux, les challenges se sont multipliés et l'univers de la série a marqué les esprits . La série cumule 142 millions d'heures visionnées .

2 . Les chroniques de Bridgerton

Bridgerton c'est la série dramatique du moment, celle dont tout le monde parle : pari réussi pour Shonda Rhimes la réalisatrice, à qui l'on doit les productions à succès comme Scandal, How to get away with murder et surtout Grey's Anatomy . La série cumule 92 millions d'heures visionnées .

3 . Lupin

Notre Omar Sy national a fait très fort dans la série Lupin. Dans l'Hexagone ou à l'international la série a connu un énorme succès avec 76 millions d'heures visionnées .

4 . The Witcher

Voilà l'histoire de The Witcher adapté de livre et jeux vidéos : Geralt de Riv est un Sorceleur, un sorcier doté de pouvoirs et capable de tuer des monstres mutants grâce à une épée en argent . Il est aussi l'un des derniers de sa lignée . Dans un monde appelé "le Continent" et peuplé d'elfes, de créatures, de gnomes et d'humains, son destin croisera celui de la princesse Ciri et de la dangereuse sorcière Yennefer de Vengerberg. La saison 1 a fait un carton et la saison 2 arrive en décembre sur la plateforme .

5 . Sex/Life

Sex/Life est l’une des premières séries érotiques de Netflix sortie en juin dernier . La série suit l’histoire de Billie, une mère de famille mariée à un homme parfait . Sur le papier elle a la vie idéale, sauf qu'elle fait sa crise de la quarantaine, s'ennuie dans sa vie en banlieue, le sexe avec son mari est platonique . . . Du coup elle se remémore son passé dans son journal intime, et le sexe de folie qu'elle avait avec son ancien amant Brad .

6 . Stranger Things

La série connaît un succès tel que la saison 4 dont le trailer a été dévoilé récemment et les fans attendent déjà la suite avec impatience .

7 . La Casa de Papel

On ne présente plus la série à succès La Casa de Papel : braquage de banque, personnages attachants et histoires de loves ( argent et amour du coup ) , l'histoire a trouvé son public .

8 . Tiger King

Tiger King, en VF Le royaume des fauves, réalisé par Eric Goode et Rebecca Chaiklin, est dispo depuis mars 2020 a conquis avec 64 millions d'heures visionnées au total .

9 . Le jeu de la Dame

La mini - série de sept épisodes, réalisée par Scott Frank et Alla Scott Le Jeu de la dame ne cesse d'être acclamée par la presse. Elle raconte l'histoire de Beth Harmon, une jeune orpheline, prodige des échecs. D'enfant surdoué, elle s'élèvera au rang de légende des échecs en affrontant les plus grands joueurs du monde . La série cumule 62 millions d'heures visionnées .

10 . Sweet Tooth

La série fantastique fait sa place dans le classement . La série cumule 60 millions d'heures visionnées .