Netflix : le tournage de la saison finale de "Plan Coeur" a commencé

Après les difficultés liées à la crise sanitaire, le tournage final de la série "Plan Coeur" débute enfin.

par Team Mouv'

C'est une très bonne nouvelle pour les fans de la série Plan Coeur. Netflix vient tout juste d'annoncer que la saison finale était en cours de tournage, et que celui - ci venait tout juste de commencer .

Production française, à l'instar de Lupin, ou encore Family Business, Plan Coeur a su trouver son public dès la première saison et s'est rapidement démarqué dans le paysage des séries, présents sur la plateforme de streaming

Clap de fin pour Plan Coeur

Malgré le succès, la série se terminera au bout de la troisième saison, annoncée comme une saison finale, au grand désespoir des fans . Cette dernière salve d'épisodes conclura ainsi les histoires d'Elsa, Max ou encore Charlotte et Émilie . On devrait toujours compter sur les participations des acteurs de la saison 1 et 2 : Sabrina Ouazani ( Charlotte ) , Joséphine Drai ( Milou ) , Zita Hanrot ( Elsa ) , Marc Ruchmann ( Jules ) , Tom Dingler ( Matthieu ) , Syrus Sahidi ( Antoine ) et Guillaume Labé ( Maxime ) .