Netflix : le partage de comptes bientôt impossible ?

L'époque du partage de comptes entre utilisateurs pourrait bientôt disparaitre.

par Team Mouv'

Il semblerait que la plateforme de streaming Netflix ait quelques utilisateurs dans le collimateur . En effet, celle - ci serait sur le point de faire des changements important sur ses conditions d'utilisations et beaucoup d'entre nous pourraient être concernés .

Vers la fin du partage ?

Et oui, la merveilleuse époque où l'on pouvait partager son compte, ou utiliser celui d'un ami sans avoir à payer d'abonnement semble révolue . Comme le rapporte The Verge, Netflix aurait commencé à faire la chasse aux utilisateurs "non - officiels" . Par exemple, certains utilisateurs commencent à recevoir un message lorsqu'ils se connectent à Netflix, leur indiquant qu'ils doivent vivre dans le même foyer que le titulaire du compte . Ce message comprend un code de vérification envoyé par e - mail ou sms . Une stratégie pour lutter contre la perte de bénéfices, le partage de comptes représentant une perte de près de 2 millions d'euros par an . Toutefois il s'agit pour l'instant d'un test limité, on ne sait pas encore s'il sera déployé systématiquement sur tous les marchés dans le futur .

