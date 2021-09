Netflix lance un évènement mondial avec les acteurs de Stranger Things, The Witcher et d'autres

Netflix lance "Tudum" une session live mondiale avec les acteurs de nos séries préférées.

par Team Mouv'

TADAM ! Netflix lance son premier live mondial ce 25 septembre 2021 intitulé Tudum. Au menu : les comédiens de Stranger Things, The Witcher seront présent et de nombreuses surprises et exclus sont à prévoir .

Le premier évènement Netflix du genre

Ce 20 septembre 2021, Netflix annonce sur Twitter l'arrivée de son évènement virtuel XXL intitulé Tudum. Le nom fait référence au fameux bruitage Netflix, le "toudoum", que l'on entend avant que notre série préférée démarre . Destiné aux fans, ils pourront voir en live leurs acteurs préférés et découvrir des "contenus exclusifs à ne pas rater ."

En tout 70 séries, films et programmes spéciaux sont à l'honneur dont : Stranger Things , The Crown, Emily in Paris, La Casa de Papel, Sex Education, Umbrella Academy, _The Witcher_et plein d'autres !

Rendez - vous le 25 septembre à 18h00 sur la chaine YouTube de Netflix France !

