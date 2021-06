Netflix lance sa première série avec un personnage non-binaire dans "Ridley Jones"

Netflix continue d'apporter de la visibilité à la cause LGBTQ+ avec un personnage non-binaire au casting.

par Team Mouv'

Chaque année, le mois de juin symbolise le mois des Fiertés pour célébrer les luttes pour les droits des personnes issues de la communauté LGBTQ + , une période importante pour apporter de la visibilité sur une communauté encore trop stigmatisée et victime de discriminations .

Netflix met en avant l'inclusivité

Si comme chaque année de nombreuses marques en profitent pour créer des opérations commerciales, Netflix prend une route plus engagée en proposant sa première série animée avec un personnage non - binaire au casting aux cotés de l'héroïne principale . Intitulé Ridley Jones, la série raconte l'histoire de Ridley, une fillette de 6 ans qui vit dans la cabane perchée d'un arbre à l'intérieur d’un musée d’histoire naturelle, aux côtés de sa mère et de sa grand - mère . Une intrigue rappelant la trilogie La Nuit au Musée avec Ben Stiler en gardien de musée dont les objets et les œuvres prenaient vie la nuit tombée . Destiné aux enfants, le programme est le premier dessin animé à intégrer un personnage non - binaire, incarné par le bison nommé Fred, fidèle ami de Ridley et qui l'accompagne dans toutes ses aventures . La série dont la bande - annonce officielle vient d'être dévoilée et qu'on vous laisse découvrir juste en dessous, sera disponible dès le 13 juillet prochain et viendra compléter la collection "Representation Matters" de la plateforme .