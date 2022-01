Netflix lance la version coréenne de "La Casa de Papel"

Netflix annonce le lancement de sa série "La Casa de Papel" version Corée du Sud.

par Team Mouv'

Après le succès mondial de La Casa de Papel, Netflix adapte sa série en version Coréenne. Et pour le casting, la plateforme a fait fort, très fort. Une pluie de stars en Corée sera à l'affiche de cette série.

On retrouve notamment Yoo Ji-tae, qu'on a pu voir dans Old Boy (2003), il jouera le rôle du Professeur, et on peut l'apercevoir dans le premier teaser qui vient d'être dévoilé par la plateforme. Avec lui, un visage que vous avez vu récemment, celui de Park Hae-Soo, qui incarnait Cho Sang-woo dans Squid Game. Il y aura aussi Park Myung-hoon (Parasite) qui jouera Geun-sae. Mais aussi Jeon Jong-seo, qu'on a vu dans le thriller Burning, prendra le costume de Tokyo.

Douze épisodes sont prévus mais aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.