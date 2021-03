Netflix lâche le trailer de sa nouvelle sitcom avec Jamie Foxx

Netflix vient de publier la bande annonce de la sitcom "Arrête papa, tu me fais honte !" produite par Jamie Foxx. L'acteur y joue un père de famille excentrique ayant une relation compliquée avec sa fille.

par Team Mouv'

L’acteur Jamie Foxx s’essaie au registre de la sitcom . Dans la nouvelle série humoristique de Netflix, Arrête papa, tu me fais honte !, l’acteur de 53 ans joue les pères célibataires excentriques et décomplexés . Le père, joué par Jamie Foxx, voit sa vie bouleversée quand sa fille s’installe chez lui.

Tous les clichés de la sitcom américaine sont là ! Une ambiance style années 1980 - 1990, les blagues plus que moyennes et les rires préenregistrés . Après ses rôles salués par la critique dans le film Ali, le biopic Ray, ou encore Django Unchained de Quentin Tarantino, Jamie Foxx semble se jeter dans un projet bien moins abouti . On espère vraiment que la série sera meilleure que sa bande - annonce . . . En tous cas Foxx a mis beaucoup d’énergie dans cette sitcom inspirée de sa propre relation avec sa fille et dont il est le producteur .

Arrête papa, tu me fais honte ! sera disponible sur Netflix le 14 avril prochain . Récemment, c'est Snoop Dogg en personne qui avait salué son rôle dans le biopic Ray, expliquant qu'il souhaiterait que l'acteur qui le jouera lui un jour soit aussi chaud que Jamie Foxx .