Netflix lâche la bande-annonce pour "Family Business" saison 3

La saison 3 de la série de Igor Gotesman se dévoile un peu plus dans un trailer délirant.

par Team Mouv'

Jonathan Cohen et sa famille de dealers sont de retour, et ils savent nous mettre l'eau à la bouche . Depuis quelques semaines, Netflix tease des bouts de la saison 3, pour notre plus grand plaisir . Ce lundi 27 septembre, le géant du streaming a dévoilé une dernière bande - annonce explosive.

Plus qu'une dizaine de jours avant de retrouver la famille Hazan, qui nous avait bien manqué . De retour le 8 octobre, la petite bande risque de nous faire toujours rire et frissonner : dans les dernières images de la bande - annonce publiée par Netflix, on voit nos héros en proie à de nouveaux rebondissements . Kidnapping, culture de champignons hallucinogènes et drogue en famille semblent être au rendez - vous pour nous divertir .

Nouveaux méchants, nouveau business

Souvenez - vous : on avait laissé les Hazan, à la fin de la saison 2, en plein kidnapping. Le teaser nous montre que leurs proches commencent à rapidement s'inquiéter, et soupçonner qu'il leur est arrivé quelque chose . Mais de nouveaux venus vont perturber les aventures de nos héros : il semble qu'un gang différent souhaite à présent travailler avec le clan de dealers amateurs .

Sur ces quelques images, on voit la famille préparer de nouveaux plans, à base de champignons hallucinogènes et de projets délirants. Ce qui est sûr, c'est que la petite bande de Jonathan Cohen nous fera toujours autant marrer, et on va avoir du mal à attendre jusqu'au 8 octobre .