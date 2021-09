Netflix dévoile un nouveau teaser de "Stranger Things 4"

La saison 4 de la teen série horrifique de Netflix a enfin un nouveau teaser.

par Team Mouv'

Plus de deux ans après la sortie de la saison 3 de Stranger Things, les fans sont toujours dans l'attente . A l'occasion de TuDum, son grand événement du 25 et 26 septembre, Netflix a enfin dévoilé de nouvelles images de la série .

Si vous êtes tellement impatients que vous n'arrivez plus à attendre la sortie de la saison 4 de Stranger Things, on ne vous conseille pas de regarder ce court teaser . En effet, encore plus de questions et d'intrigues sont révélés dans ces quelques images, et la tension monte encore, à tel point qu'il va être difficile de patienter .

Un manoir hanté

La bande - annonce s'ouvre sur une nouvelle famille, les Creel. Ces derniers, contrairement à nos héros, vivent dans les années 1950 et semblent représenter le cliché américain du foyer heureux . Ils vont habiter dans un grand manoir où, très vite, des phénomènes étranges prennent place . . . jusqu'à aboutir à un drame.

C'est dans la deuxième partie du trailer qu'on retrouve nos adolescents favoris : trente ans plus tard, la bande de héros va enquêter sur cette famille et sa maison, qui semble être une nouvelle porte vers l'Upside Down. . . Quoi qu'il en soit, ces nouvelles images nous promettent une saison 4 haletante. Annoncée pour 2022, la série événement de Netflix devrait, une nouvelle fois, nous faire rire et frissonner .