Netflix dévoile sa super programmation à venir : "One Piece", "Avatar", "Cyberpunk" ...

La rentrée s'annonce riche et chargée ; Netflix vient de dévoiler sa programmation.

Il va y avoir du lourd dans la prochaine grille de diffusion de Netflix : la plateforme vient de révéler sa longue ( très longue ) liste de programmes à venir pour la rentrée, une liste à couper le souffle .

Un calendrier ultra chargé

Comme Netflix ne fait jamais les choses à moitié, le géant du streaming a décidé de faire un cadeau à ses utilisateurs à l'approche de la rentrée en dévoilant sa très très longue liste de programmes à venir . C'est donc sur Twitter, son terrain favori, que la plateforme publié un thread regroupant tous les programmes prévus au planning .

Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a de très grosses surprises, en commençant par la série One Piece en live - action, suivie d'Avatar ( en série aussi ) , la série sur Mercredi Adams, ou encore Narnia. Mais ce n'est pas tout, dans ce programme géant, on retrouvera aussi Cyberpunk, Sonic, mais également toutes les séries cultes comme You, Stranger Things ( pour 2022 ) , La Chronique des Bridgerton. . . Bref la rentrée s'annonce incroyable !

