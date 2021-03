Netflix dévoile les sorties du mois d'avril

Netflix a enfin balancé la liste des contenus qui arriveront sur sa plateforme au mois d'avril !

par Team Mouv'

C'est toujours avec une émotion entre l'excitation et la peur qu'on découvre les posts qui annoncent les sorties Netflix du mois. . . surtout en période de confinement ! Il y a les séries et films qu'on attend comme des fous, mais il y a aussi celles et ceux qui réapparaissent contre toute attente, qu'on attendait sans même le savoir, et qui réchauffent le coeur !

Comme d'habitude : des soulagements et des déceptions

Ainsi, le community manager de Netflix France a enfin dévoilé la liste des sorties de contenus pour le mois d'avril 2021. Sur les 26 nouveaux contenus : 11 films, 9 séries, 3 documentaires et 2 animés . Et il y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! Les fans de la première heure seront notamment surement très heureux de retrouver The 100 pour une 7ème saison ( dont la première saison était sortie en 2014 ) . Shrek 1 et 2, Blade Runner . . . De belles soirées Netflix and chill en perspective !

Comme d'habitude, le CM de Netflix met un point d'honneur à répondre aux internautes avec humour. Et si vous aviez loupé les annonces de Netflix concernant les séries qui se verraient doter d'une nouvelle saison, vous pouvez retrouver l'article à ce sujet juste ici !