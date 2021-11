Netflix dévoile le casting de "One Piece", la série en live-action

La série en live-action de "One Piece" se dévoile avec les noms des acteurs qui forment le casting.

par Team Mouv'

Le casting de la série Netflix One Piece se dévoile enfin, après des longues semaines d'attentes et de rumeurs. Après avoir officialisé, début septembre, la sortie de la série en live-action, Netflix nous en dit plus sur les acteurs, qu'on retrouvera dans cette série.

Cette adaptation très attendue, réunira Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy, Mackenyu qui jouera Zoro, Emily Rudd pour Nami, ou encore Jacob Romero Gibson pour Usopp et Taz Skylar (Sanji).

La série est actuellement en cours de tournage, et c'est Steven Maeda (X-Files, Lost, Les Experts) qui s'occupe de la création. Comme le souligne le média spécialisé Allociné, le scénariste a reçu l'accord d'Eiichiro Oda, créateur de One Piece, pour mettre en vie cette série pour Netflix. On a hâte de découvrir les premières images et d'en savoir plus.