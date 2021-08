Netflix augmente ses tarifs en France

Une nouvelle politique tarifaire va s'appliquer en France pour les utilisateurs de Netflix.

par Team Mouv'

Alors que le géant de la vidéo à la demande vient de dévoiler sa super programmation à venir avec un calendrier ultra chargé et que la publicité pourrait prochainement être diffusé sur la plateforme pour plus de compétitivité, Netflix a décider augmenter ses tarifs en France de 1 à 2 euros supplémentaires par mois selon le type d'abonnement, d'après les sources de l'AFP qui a confirmé l'information .

Une minime augmentation

Pas de quoi non plus s'inquiéter, l'offre de base de Netflix "essentiel" coûte désormais 8,99€ par mois contre 7,99€ . La "standard", qui donne accès à deux écrans en simultané en qualité HD, passe à 13,99€ au lieu de 11,99€ . Et l'abonnement "premium", pour quatre écrans simultanés et des programmes en 4K, passe à 17,99€ contre 15,99€ auparavant . Elle sera effective pour toutes nouvelles souscription ou s'appliquera lors de votre prochaine facturation .

Si vous demandez pourquoi Netflix à revenu ses prix à la hausse alors que son nombre d'utilisateurs augmente, c'est tout simplement que la plateforme investit énormément pour la création de films, séries et documentaires originaux . A fin juin, Netflix comptabilisait à son actif 210 millions d'abonnés payants dans le monde et un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,35 milliard .

A savoir qu'une nouvelle formule d'abonnement à bas prix est actuellement testée en Amérique par Spotify .