Netflix annonce une saison 3 et 4 pour “Bridgerton”

Netflix annonce le renouvellement de sa nouvelle série phare.

par Team Mouv'

Vous en vouliez encore ? Vous allez être servis . La plateforme de streaming Netflix vient d'annoncer le renouvellement de sa série La chronique des Bridgerton, pour une saison 3 et 4 . Rien que ça . Cette annonce est assez surprenante, puisque la saison 2 n'est même pas encore sortie et que le tournage débutera au printemps.

Mais après le succès de la première saison ( 82 millions de visionnages en un mois, un record ) , Netflix doit être sûre de son choix et a confiance en ce programme fort .

Des changements sont prévus

De nombreux changements sont prévus pour les épisodes prochains . La grosse info ( qui attriste tous les fans ) c'est le départ surprise de l'acteur Regé - Jean Page, qui jouait le rôle du Duc de Hasting . Toutefois, on retrouvera quand même sa femme Daphné jouée par Phoebe Dynevor, dans un rôle plus secondaire .

Aussi, des nouveaux noms viendront s'ajouter à la distribution de cette nouvelle saison : Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch et Rupert Young . De plus, l'un des rôles principaux sera incarné par l'actrice Simone Ashley, ( déjà vue dans Sex Education ) qui jouera Kate - une jeune femme intelligente, têtue et qui n'a aucune patience pour les imbéciles .