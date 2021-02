Netflix annonce toutes les séries qui arriveront prochainement

Netflix a récemment annoncé toutes les séries qui feront leur grand retour ainsi que les nouveaux projets qui débarqueront prochainement sur la plateforme !

par Team Mouv'

Finir une série Netflix qu'on aime, ça fait toujours mal . Alors comme tout le monde, on guette sur réseaux les posts des community managers de la plateforme dans l'espoir d'apprendre au détour d'un tweet que la série tant aimée finira par faire son grand retour . Le 24 février, Netflix a lâché la liste des séries dont les nouvelles saisons arriveront prochainement.

Des annonces entre soulagement et déception

Pas de date à l'horizon, mais beaucoup de soulagement pour certains fans ! C'est avec un stress comparable à celui des résultats du bac que l'on se met frénétiquement à chercher le nom tant espéré dans la très longue liste postée par Netflix sur Twitter . . . Parmi les plus attendues, ce sont notamment les séries Stranger Things, Umbrella Academy, YOU, Casa de Papel, Elite, Sex Education, Lupin et On My Block qui reviendront pour une nouvelle saison . Mais ce n'est pas tout .

En effet, ce long thread est aussi l'occasion d'annoncer les nouveaux projets qui débarqueront sur Netflix : la série Assassin's Creed ( dont on avait déjà parlé dans un précédent article) , une série sur la création de Spotify, les séries et films Narnia. . . et on en passe et des meilleures !

Mais qui dit soulagement pour les uns, dis malheureusement déception pour d'autres, comme ceux qui attendaient fidèlement le retour de la série The Society ou celui de The Punisher. On note que le ou la CM de Netflix fait en sorte de répondre toujours avec tact, malgré des tweets tantôt désespérés, tantôt un peu incendiaires .