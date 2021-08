Netflix annonce la date de "Stranger Things 4"

Sur Twitter, Netflix a donné des nouvelles de "Stranger Things 4".

par Team Mouv'

La sortie de Stranger Things 4 est extrêmement attendue . Après avoir été repoussée plusieurs fois à cause de la crise sanitaire, Netflix donne enfin des nouvelles .

Une sortie pour 2022

Sur Twitter, le compte officiel français de Netflix a annoncé que la saison sortirait qu'en 2022. Il s'agit évidemment d'une grande déception pour les fans qui attendaient les nouveaux épisodes dans le courant de l'année 2021 .

En tout cas, dans une interview récente du producteur Shawn Levy pour Variety, ce dernier a déclaré que la saison 4 irait encore plus loin que les saisons précédentes . "cette nouvelle saison va aussi plus loin, visuellement comme narrativement [ . . . ] la saison 4 est tentaculaire et plus poussée que les trois précédentes"

On ne dispose pas de la date précise de la sortie, mais en 2022 c'est officiel .

