Netflix annonce la date de la saison 5 de "La casa de papel"

Dans un teaser puissant, la plateforme annonce la date de sortie de la partie 5 de "La casa de papel".

La saison 5 sera la dernière et l'ultime partie de La casa de papel . Netflix l'avait annoncé et les acteurs ont pris le temps de se dire au revoir après le tournage de la saison . Les fans de la saga attendent désormais de pouvoir découvrir les derniers épisodes . Mais pour faire durer le plaisir, on apprend que cette dernière saison sortira en 2 volumes .

"C’est plus qu’un braquage . C’est une guerre . " annonce Netflix sur ses réseaux, accompagné d'un teaser palpitant . Pour découvrir la fin des aventures entre le professeur et sa bande, il faudra patienter jusqu'au 3 septembre 2021 pour le premier volume, puis le 3 décembre 2021 pour la conclusion de la série .

Le professeur dit adieu à la série

Il y a quelques jours, l'acteur Alvaro Morte qui joue le célèbre professeur, disait adieu à la série dans un message touchant. "Je quitte le plateau de La Casa de Papel pour la dernière fois . Je n'ai pas les mots . Merci pour tout, à tous, aux fans, à l'équipe de Vancouver Media Producciones, Netflix, et merci à toi, mon cher Professeur . Tu vas me manquer . MERCI" .

Si il s'agissait très certainement du rôle de sa vie, Alvaro tentera désormais d'incarner d'autres personnages emblématiques . Mais une chose est sûre, le professeur lui collera longtemps à la peau .