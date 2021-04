Nas et A$AP Rocky réunis dans le trailer du film "Monster"

Produit par Nas, Swizz Beatz et Jeffrey Wright, "Monster" sera diffusé sur Netflix le 7 mai prochain.

Présenté au Festival Sundance en 2018, le très attendu Monster produit par Nas, Swizz Beatz, John Legend et John Wright fera son entrée dans le catalogue de la plateforme de streaming Netflix dès le mois de mai prochain .

A$AP Rocky de rappeur à acteur

Dans le trailer officiel diffusé cette semaine, on peut voir apparaitre à l'écran A$AP Rocky dans le rôle d'un jeune de quartier et interagir avec le personnage principal Steve Harmon, interprété par Kelvin Harrison Jr . Dans l'extrait on reconnait le rappeur, mais on ne sait pas pour l'instant si son rôle aura une portée d'envergure dans l'intrigue ou s'il s'agit d'une brève apparition . Toujours est - il qu'il ne pas s'agit pas de son premier film, on avait notamment pu le voir dans l'excellent Dope. Il sera rejoint par Nas qui incarnera un prisonnier .

"Monster" réalité d'une société à deux vitesses

Ce drame inspiré du livre éponyme écrit par Walter Dean Myers, raconte l'histoire d'un jeune afro - américain de 17 ans, étudiant et passionné de photographie dont le monde s'écroule après qu'il se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre après un braquage raté, et son combat contre le système judiciaire pour prouver son innocence . Un film qui fait justement écho avec la triste réalité aux Etats - Unis, le système judicaire étant souvent pointé du doigt pour son impartialité systématique lorsqu'il s'agit de personnes afro - américaine ou issues de minorités .