"Narcos : Mexico" : un nouveau trailer intense pour l’ultime saison

La dernière saison de "Narcos" approche et s'octroie un nouveau trailer.

par Team Mouv'

Il y a une nouvelle génération de caïds dans Narcos : Mexico. La troisième et ultime saison de la série sera disponible le 5 novembre prochain sur Netflix.

Narcos

La troisième et dernière saison de la série dérivée de Narcos a lâché son trailer ce lundi . Et comme le promettait la fin de la deuxième saison, les nouveaux chefs des cartels de Sinaloa, Tijuana et Juárez prennent la relève du narcotique Felix Gallardo ( joué par Diego Luna dans les saisons 1 et 2 ) . Cette saison, qui comptera 10 épisodes, se déroulera sur la même période que la première saison .

Le casting des précédente saison est bien évidemment de retour de retour mené par l'agent de la DEA interprété par Walt Breslin, Scoot McNairy, le narrateur de la saison 1 et 2 . José María Yázpik ( dont le personnage d'Amado Carillo Fuentes, chef du cartel de Juárez, est présenté comme le narco à surveiller dans la bande - annonce ) revient avec Alfonso Dosal ( Benjamín Arellano Félix ) , Mayra Hermosillo ( Enedina Arellano Félix ) , Matt Letscher ( James Kuykendall, agent de la DEA ) , Manuel Masalva ( Ramón Arellano Félix ) , Alejandro Edda ( Joaquín "El Chapo" Guzmán ) et Gorka Lasaosa ( Héctor Palma ) .

Parmi eux certains nouveaux acteurs font leur apparition, on retrouve Luisa Rubino, qui incarne une jeune journaliste ambitieuse et qui sera la première femme narratrice de la franchise . Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra et Benito Antonio Martínez Ocasio alias "Bad Bunny" rejoignent également le casting .

Au total, Narcos aura eu droit à 6 saisons ( 3 de la série Narcos et 3 de la série Narcos : Mexico ) , l'histoire des cartels restant l'un des meilleures contenus, en terme de performances, parmi les séries originales géant du streaming .