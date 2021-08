"Mr. Robot" : l'intégrale de la série est dispo sur Netflix

Netflix diffuse maintenant l'intégralité de la série "Mr. Robot".

La plateforme de streaming nous avait annoncé il y a quelques mois la diffusion de l'intégrale de _Mr . Robot_et aujourd'hui le rêve des fans de la série devient enfin réalité !

Le hackeur préféré des français arrive sur Netlifx

La série américaine Mr . Robot et ses quatre saisons ont débarqué sur la plateforme ce 23 aout 2021 . Les aventures du hackeur le moins souriant du monde mais le plus attachant est enfin dispo en intégralité . On retrouvera donc le génialissime Rami Malek dans la peau d'Elliot, Darlene, et le mystérieux Mr . Robot, dans leur combat contre la corruption et E . Corp . De quoi rester de bonne humeur même après la fin de l'été .

Une nouvelle que les fans attendaient

Les internautes ont direct réagi depuis l'annonce : "Ça c’est une nouvelle qui donne le sourire ."; "Plus belle acquisition de Netflix à ce jour, tout simplement la meilleur série de tous les temps ! ! ! " .

