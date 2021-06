“Mortel 2” : Netflix balance une bande-annonce explosive

Après avoir annoncé la date de sortie, Netflix dévoile la bande-annonce pour la saison 2 de "Mortel".

par Team Mouv'

L'arrivée de la deuxième saison de la série française Mortel distribuée par Netflix se rapproche gentiment mais surement et la plateforme de streaming sait parfaitement tenir ses fans en haleine . Après près de deux ans d'attente, la série qui met en scène des ados aux habilités surnaturelles fait son grand retour pour une saison 2 forte en émotions .

Une bande - annonce explosive

Comme en témoigne la bande - annonce dévoilée par Netflix, la saison 2 de la série dramatique teintée de fantastique semble chargée en sensations fortes . On retrouve bien évidemment les trois amis de ce lycée du Havre : Sofiane, Victor et Luisa pour une nouvelle confrontation avec Obé, la force surnaturelle qui a bouleversé leur quotidien . De nouveaux personnages feront également leur entrée pour pimenter encore plus l'intrigue et enrichir le casting . Une chose est sûre l'action sera au rendez - vous pour cette nouvelle saison .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour la touche finale, la saison 2 promet également une énorme tracklist : on peut déjà reconnaître quelques extraits dans la bande - annonce comme les morceaux Megatron de Laylow, Wing Chun de Kekra, ou encore Serena ( Botcho ) de Lala & Ce .