Mortal Kombat : le film cartonne comme jamais aux USA

Nouveau succès pour Bros, "Mortel combat" met K.O. toutes les précédentes performances du box-office....

par Team Mouv'

Reportées depuis des mois et des mois à cause de la situation sanitaire, les fans de Mortal Kombat enfin pu découvrir la bande - annonce en février et les 7 premières minutes du film juste avant sa sortie dans les salles américaines le vendredi 23 avril .

Trois jours plupart, il est déjà numéro 1 au box - office américain avec plus de 22,5 millions de dollars recette !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une nouvelle histoire originale

Si vous n'étiez pas au courant, Mortal Kombat n'est pas une suite aux précédents films sortis en 1995 et 1997, n’y même aux derniers jeux vidéo . Le réalisateur Simon McQuoid a souhaité pour ce nouvel épisode réécrire la trame originale du jeu imaginée par Ed Boon et John Tobias .

Des combats, des giclées de sang, des rivalités et des mystères. . . La rivalité entre Scorpion et Sub - Zéro est mise à l'honneur . On découvre Hanzo Hasashi, avant qu'il ne devienne Scorpion . . . Le pied pour les fans de cette mythique série de jeux vidéo mélangeant action, arts martiaux et fantastique avec au casting de se nouvel épisode Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks et Ludi Lin .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une stratégie marketing payante

Très attendu, il s'agissait pour l'équipe marketing de mettre l'eau à la bouche des spectateurs et de créer l'évènement autour de sa sortie . C'est qui s'est immédiatement passé après la diffusion du début du film . Les préventes ont été, selon DeadLine, étaient multipliées par 3 et la bande annonce à été vue plus de 116 millions fois dans le monde ( la plus regardée après celle de Suicide Squad ). Un succès qui s'explique par un très gros budget de communication et promotion mais également grâce des parrainages sur ESPN et Fox . La bande annonce à aussi pu être diffusée en amont dans des évènements de projections majeurs . HBO Max l'a aussi diffusé en streaming le jour de sa sortie histoire de mettre bien tout ce qui n'ont pas encore eu le privilège d'aller au cinéma .

Du côté français, rien n'a été annoncé et il va falloir attendre encore peu pour la sortie en physique . Pour patienter, découvrez la date et des nouvelles images pour le film avec JCVD . . .